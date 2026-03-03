Regione Campania addio ai bond | maxi rimborso da 230 milioni di euro per chiudere i conti con la finanza creativa
La Regione Campania ha annunciato di aver completato il rimborso di 225 milioni di euro, chiudendo così l'ultimo bond legato ai derivati. L'operazione rappresenta un passo importante nella gestione finanziaria dell'ente, che ha deciso di eliminare la propria esposizione alla
Assistenza e trasporto per studenti con disabilità: dalla Regione Campania un pacchetto da oltre 20 milioni di euroLa Giunta regionale della Campania ha stanziato oltre venti milioni di euro per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
NanoTV. . Regione Campania - La Giunta regionale ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028. A presentare il documento alla stampa è stato il presidente Roberto Fico La manovra per il solo 2026 vale oltre 38,5 miliardi di euro e viene definita dal gov - facebook.com facebook