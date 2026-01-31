Aumento dei prezzi immobiliari a Milano | effetto Olimpiadi invernali spinge le quotazioni nei diversi quartieri

I prezzi delle case a Milano salgono velocemente. Le quotazioni immobiliari nel capoluogo lombardo aumentano in modo deciso, soprattutto nei quartieri più vicini ai luoghi dove si svolgeranno le Olimpiadi invernali del 2026. La prospettiva di ospitare l’evento spinge molti a investire nel mercato immobiliare, facendo salire i prezzi in modo evidente.

Le quotazioni immobiliari a Milano stanno registrando un forte rialzo in vista delle Olimpiadi invernali 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. L’effetto delle competizioni internazionali si sta già traducendo in un’accelerazione del mercato immobiliare, con variazioni significative dei prezzi a seconda del quartiere. Secondo un’analisi condotta da Immobiliare.it Insights, società specializzata in data intelligence e analisi del mercato immobiliare, i valori delle abitazioni sono cresciuti in quasi tutti i distretti cittadini rispetto ai livelli del 2024. Il centro storico, intorno al Duomo, rimane la zona più cara: il prezzo medio al metro quadro si attesta a 11. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le Olimpiadi 2026 stanno influenzando Milano già prima dell’evento, con effetti visibili sui quartieri e sul mercato immobiliare.

