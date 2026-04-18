Il direttore dell'FBI ha avuto un acceso momento di tensione a causa di un problema tecnico che gli impediva di accedere ai propri account. Durante l'episodio, ha manifestato segni di nervosismo, arrivando a pensare di essere stato licenziato. Secondo fonti vicine, avrebbe anche consumato alcol durante l'incidente. L'episodio ha attirato l'attenzione su come possano reagire le figure di vertice di fronte a difficoltà apparentemente banali.

Kash Patel, il direttore dell’FBI, è praticamente considerato un pericolo per la sicurezza nazionale negli Stati Uniti. Fedelissimo di Trump, l’ex procuratore federale 45enne sarebbe andato nel panico per un errore di login. Non riuscendo ad accedere al suo computer, Patel avrebbe dato in escandescenze convinto di essere stato licenziato. Un episodio che, unito alle numerose assenze e a un consumo eccessivo di alcol, starebbe preoccupando molti colleghi, e non solo, sull’affidabilità e la tenuta del direttore del Bureau. Cosa è successo al direttore dell'FBI Patel Patel convinto di essere stato licenziato Patel, assenze ingiustificate e sospetti di alcolismo FBI: "Ci vediamo in Tribunale" Cosa è successo al direttore dell’FBI Patel A riportare l’episodio con protagonista Kash Patel è The Atlantic, rivista statunitense di cultura.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Direttore FBI Patel dà in escandescenze, non riusciva a loggarsi e pensava di essere licenziato: "Beve troppo"

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Una raccolta di contenuti

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Direttore FBI Patel dà in escandescenze, non riusciva a loggarsi e pensava di essere licenziato: Beve troppoCrisi di nervi per il direttore dell'FBI Patel a causa di un semplice problema tecnico: qualcuno solleva dubbi sulla sua affidabilità ... virgilio.it

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