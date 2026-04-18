DIRETTA Palermo-Cesena 2-0 Pohjanpalo punisce per la seconda volta Traversa del Cavalluccio

Nella partita tra Palermo e Cesena, il risultato attuale è di 2-0 a favore dei siciliani, con Pohjanpalo che ha segnato due volte. All’84esimo, un tentativo di Piacentini con un colpo di testa colpisce la traversa dopo un cross di Castrovilli. Poco prima, Pohjanpalo aveva impegnato la porta con un suo slalom e un potente tiro, che però è uscito di poco. Durante il match sono entrati anche Vrioni e altri giocatori in campo.