DIRETTA Palermo-Cesena 2-0 Pohjanpalo punisce per la seconda volta Traversa del Cavalluccio

Da cesenatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Palermo e Cesena, il risultato attuale è di 2-0 a favore dei siciliani, con Pohjanpalo che ha segnato due volte. All’84esimo, un tentativo di Piacentini con un colpo di testa colpisce la traversa dopo un cross di Castrovilli. Poco prima, Pohjanpalo aveva impegnato la porta con un suo slalom e un potente tiro, che però è uscito di poco. Durante il match sono entrati anche Vrioni e altri giocatori in campo.

84esimo: cross perfetto di Castrovilli, colpo di testa di Piacentini che si stampa sulla traversa!82esimo: slalom del solito Pohjanpalo e sinistro potente: palla fuori di poco77esimo: entra anche Vrioni al posto di Olivieri, autore di una buona prestazione71esimo: Ciervo, Frabotta e Castrovilli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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