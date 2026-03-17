La Juve Stabia ottiene un pareggio per 2-2 contro il Palermo al Barbera, interrompendo una serie di nove vittorie consecutive in casa. Pohjanpalo e Bani segnano per la squadra ospite, ma non bastano a conquistare i tre punti. La partita vede entrambe le squadre impegnate in uno scambio di gol che termina con un risultato di parità.

La Juve Stabia frena il Palermo al Barbera. Nell’anticipo della 31ª giornata, gli uomini di Abate passano a inizio gara con il rigore di Leone. Nella ripresa i padroni di casa la ribaltano con il solito Pohjanpalo dal dischetto (21 gol in stagione) e il tap-in di capitan Bani. Poi al 73’ Mosti al volo supera Joronen e chiude la gara sul 2-2. Dopo nove vittorie casalinghe di fila, i rosanero pareggiano davanti ai loro tifosi. La squadra di Inzaghi resta al quarto posto con 58 punti e non riesce a scavalcare il Frosinone terzo, momentaneamente a +1. È il quarto pari nelle ultime cinque per la Juve Stabia: settima in zona playoff a quota 42. Adesso in campo quattro partite: il Venezia capolista sfida il Padova, il Monza è ospite della Reggiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pohjanpalo e Bani non bastano: la Juve Stabia ferma il Palermo al Barbera

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