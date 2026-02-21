DIRETTA Cesena-Spezia 2-1 il Cavalluccio torna in vantaggio grazie al tap-in vincente di Berti

Il Cesena ha preso il comando grazie a un gol di Berti su un tap-in, dopo aver sfiorato il raddoppio con Shpendi. La causa è la pressione offensiva della squadra di casa, che ha creato occasioni pericolose in rapida successione. Lo Spezia ha tentato di reagire, ma le occasioni più chiare sono state fermate dalla difesa locale. La partita continua con ritmo intenso e opportunità da entrambe le parti.

Lo Spezia di Donadoni è in piena lotta salvezza e schiera l'ex Adamo ma anche Aurelio, esterno sinistro passato da Cesena qualche anno fa 66esimo: pareggio dello Spezia con un gol dell'ex Aurelio, deviazione vincente su cross dalla destra, era entrato da pochi minuti 61esimo: si aprono ampi spazi in contropiede per il Cesena, Ciervo serve Shpendi in piena area, stop e tiro murato da un difensore 58esimo: azione insistita dello Spezia, alla fine Artistico libera Adamo per il tiro che viene bloccato da Klinsmann. Al Manuzzi sono presenti 9885 spettatori 52esimo: GOLLLL DEL CESENA!!!!! Tap-in vincente di Berti che si avventa sulla ribattuta di Radunovic e insacca, premiata un'azione insistita del Cavalluccio 48esimo: Adamo guadagna un calcio di punizione sulla trequarti. 18' - IL PAREGGIO DELLO SPEZIA CON ARTISTICO L'attaccante approfitta di un'indecisione difensiva del Cesena e batte Klinsmann con un pallonetto perfetto che si insacca in rete.