Diretta gol Serie A LIVE | Krstovic sblocca Roma Atalanta

Nella 33esima giornata di Serie A, le partite si sono svolte con diverse emozioni e risultati importanti. Tra queste, la sfida tra Roma e Atalanta si è aperta con un gol di Krstovic che ha portato avanti i giallorossi. La cronaca delle partite, con moviola e risultati aggiornati, è disponibile in tempo reale, offrendo un quadro completo degli eventi sul campo durante questa giornata di campionato.

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