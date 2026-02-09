Diretta gol Serie A LIVE | Krstovic e Zappacosta per l’uno-due in Atalanta Cremonese

Questa mattina, in campo per la 24esima giornata di Serie A, Atalanta e Cremonese si affrontano in una partita molto attesa. Dopo appena 30 minuti di gioco, Krstovic e Zappacosta hanno segnato due gol in rapida sequenza, portando l’Atalanta in vantaggio e creando grande tensione tra i tifosi. La partita è in equilibrio, con entrambe le squadre che cercano il colpo decisivo. I tifosi seguono con attenzione la diretta, in attesa di ulteriori emozioni.

Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Calciomercato Bologna, Fenucci rivela: «Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini. Ecco perché Immobile è andato via» Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortunati Napoli, Conte recupera un big per il Como: prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti Duran Zenit, ora è ufficiale: l’attaccante vola in Russia. Tutti i dettagli del trasferimento Infortunati Atalanta: si fermano Scamacca e De Ketelaere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Krstovic e Zappacosta per l’uno-due in Atalanta Cremonese Approfondimenti su Krstovic Zappacosta Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-2 gol di Krstovic e Napoli Verona 2-2 Segui in tempo reale le principali sfide della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su Bologna-Atalanta e Napoli-Verona. Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-1 gol di Krstovic e Napoli Verona 0-2, raddoppia Orban! Segui in tempo reale le partite della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, gol, sintesi e cronaca live. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Krstovic Zappacosta Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juve, semaforo verde. Rosso per la Roma: promossi e bocciati della 23ª. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Si gioca a Bergamo! Diretta gol live score 24^ giornata (oggi 9 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, lunedì 9 febbraio 2026, dei due posticipi della 24^ giornata in programma. ilsussidiario.net RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Juve evita il ko al 96?! (8 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 8 febbraio 2026, per la 24^ giornata. ilsussidiario.net Davide Zappacosta Atalanta 2-0 Cremonese x.com Diamo un voto agli arbitri impiegati nel weekend di Serie A, in attesa di Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari Siete d’accordo con le mie valutazioni Fatemelo sapere con un commento #CalVARese #SerieA #Arbitri facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.