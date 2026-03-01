Diretta gol Serie A LIVE | Torino Lazio 1-0 la sblocca Simeone

Nella 27ª giornata di Serie A, Torino e Lazio si sono affrontate in una partita terminata con il risultato di 1-0 a favore dei granata. La rete decisiva è stata segnata da Simeone. La cronaca della partita, con dettagli sulla moviola e il tabellino, è disponibile in tempo reale, così come le sintesi e i risultati delle altre sfide di questa giornata.