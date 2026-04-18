Diretta gol Serie A LIVE | in campo Napoli-Lazio

Al via la 33ª giornata di Serie A con le sfide tra Napoli e Lazio. La cronaca in tempo reale fornisce aggiornamenti su risultati, moviola e momenti più significativi delle partite in programma. La diretta gol permette di seguire le azioni più importanti e i cambi di punteggio, offrendo uno sguardo completo sull’andamento degli incontri in questa fase del campionato.

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