L’Italia punta sulla difesa aerea | sale a 5,3 miliardi il conto per la nuova generazione di Samp T

L’Italia ha deciso di investire più di 5,3 miliardi di euro per aggiornare la difesa aerea, con il programma SampT. La cifra comprende i costi aggiuntivi legati alle nuove esigenze operative e alle condizioni economiche del 2024. Il progetto, iniziato nel 2021, mira a rafforzare la capacità di difesa dello spazio aereo nazionale, con un focus particolare sull’acquisto di sistemi più avanzati e affidabili. Le autorità militari prevedono che questa spesa permetterà di migliorare la protezione del territorio nei prossimi anni.

Dopo il progetto del caccia di sesta generazione o Gcap, che nelle ultime ore ha ottenuto il via libera della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, cresce anche il conto di un progetto che va nella direzione di un potenziamento difesa aerea, anche attraverso l’acquisizione delle nuove batterie SampT NG. È infatti all’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato per il relativo parere lo schema di decreto del ministero della Difesa di approvazione del programma pluriennale relativo all’ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e della Nato (riferimento dell’atto: SMD 322025 ). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

