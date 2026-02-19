L’Italia punta sulla difesa aerea | sale a 5,3 miliardi il conto per la nuova generazione di Samp T
L’Italia ha deciso di investire più di 5,3 miliardi di euro per aggiornare la difesa aerea, con il programma SampT. La cifra comprende i costi aggiuntivi legati alle nuove esigenze operative e alle condizioni economiche del 2024. Il progetto, iniziato nel 2021, mira a rafforzare la capacità di difesa dello spazio aereo nazionale, con un focus particolare sull’acquisto di sistemi più avanzati e affidabili. Le autorità militari prevedono che questa spesa permetterà di migliorare la protezione del territorio nei prossimi anni.
Dopo il progetto del caccia di sesta generazione o Gcap, che nelle ultime ore ha ottenuto il via libera della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, cresce anche il conto di un progetto che va nella direzione di un potenziamento difesa aerea, anche attraverso l’acquisizione delle nuove batterie SampT NG. È infatti all’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato per il relativo parere lo schema di decreto del ministero della Difesa di approvazione del programma pluriennale relativo all’ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e della Nato (riferimento dell’atto: SMD 322025 ). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Dal Grifo alla nuova generazione di Samp/T, l’Esercito Italiano punta sulla difesa anti missile: ecco comeL’Esercito Italiano investe nella difesa anti-missile, passando dal Grifo alla nuova generazione di sistemi SampT.
Conto da 18 miliardi per il caccia di sesta generazione, no M5s e Avs: «Camere non sono bancomat»Il decreto della Difesa ha aggiornato a 18,6 miliardi di euro l'investimento richiesto dall’Italia per il programma del caccia di sesta generazione, rispetto ai 6 miliardi stimati nel 2021.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Italia punta sulla difesa aerea: sale a 5,3 miliardi il conto per la nuova generazione di Samp/T; Kenya, ambasciatore Del Monaco a Nova: L'Italia punta su giovani e nuove tecnologie per uno sviluppo condiviso; Italiani in gara oggi 13 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Latte materno: L’Italia punta a una rete nazionale per i neonati fragili.
SIM, l’Italia punta sull’AI: il sistema SIM per prevenire disastri ambientaliIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha presentato un nuovo strumento tecnologico pensato per affrontare in modo più efficace le emergenze ... tecnoandroid.it
Milano Cortina: il biathlon ci riprova, l'Italia punta sulla staffettaDomani però si faranno nuovamente sentire 19.000 tifosi che giungeranno qui per la staffetta maschile, una delle gare più attese e sentite. Dopo l'incoronazione di Lisa Vittozzi, che nell'inseguimento ... ansa.it
L'Italia punta al podio con Barp e Pellegrino nella Team Sprint olimpica. Norvegia di un altro livello, gli avversari degli azzurri facebook
Kenya, ambasciatore Del Monaco a Nova: L’Italia punta su giovani e nuove tecnologie per uno sviluppo condiviso agenzianova.com/news/kenya-amb… via @agenzia_nova x.com