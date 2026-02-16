E se fosse la routine il nostro vero problema?

Se ti dicessero che per stare meglio dovresti dormire di più, allenarti con costanza e mangiare meno schifezze, annuiresti con l’aria di chi lo sa già da una decade. Il problema è che lo sappiamo tutti e continuiamo comunque a sentirci stanchi, nervosi, appannati. Ecco perché l’ultima “bomba” che arriva da Harvard è più interessante del solito: non parla di grandi rivoluzioni, ma di micro- abitudini quotidiane, quelle che consideriamo innocue, quasi automatiche, e che invece stanno lentamente sabotando la tua energia, la concentrazione e la salute in generale. Non è la palestra che salti ogni tanto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che non risultano presenze dell'ICE USA in Italia per Milano-Cortina, aggiungendo che, anche se fosse vero, non rappresenterebbe un problema.

Roma si sveglia sotto una nuova emergenza acqua.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: E se fosse un uomo?; Malattie rare, l'importanza dello screening per la diagnosi precoce; Brawn GP, l’impresa impossibile: e se fosse la lezione che serve ad Alonso?; Fare la doccia tutti i giorni potrebbe farti male: scopri cosa succede alla tua pelle e la frequenza corretta.

E se la Terra fosse intrappolata in un gigantesco vuoto cosmico?E se la Terra e la nostra galassia fossero sospese in una gigantesca zona vuota dello spazio? È l’affascinante e provocatoria ipotesi proposta da un gruppo di astronomi: potremmo trovarci all’interno ... quotidiano.net

E se fosse l'UE a far scoppiare la bolla dell'AI?L'economia Americana è sostenuta pressoché totalmente dal giro di affari dell'AI. Se Washington dovesse continuare a tirare la corda, Bruxelles potrebbe mettere mano a misure drastiche: la carta ASML ... hwupgrade.it

Nel Salotto più irriverente del web avremo il privilegio di intervistare un maestro contemporaneo della NONA ARTE, tra i più rinomati oltre che gettonai, passa dalla DC COMICS alla DISNEY e ancora alla BONELLI come se fosse cosa semplice e di routine!!! D facebook