Dopo più di dieci anni di presenza militare, gli Stati Uniti hanno ufficialmente completato il ritiro delle truppe dal nord-est della Siria. Tutte le principali basi sono state abbandonate e il ritiro è stato annunciato come concluso. La fase di presenza militare americana nel paese si conclude con questa operazione, che rappresenta la fine di un lungo periodo di attività nella regione.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Secondo il Centcom statunitense, il ritiro è accompagnato da una transizione verso una nuova forma di cooperazione, fatta di addestramento, consulenza e supporto d’intelligence. La Siria, dopotutto, è stata ufficialmente ammessa nella Coalizione internazionale anti-Isis. DAL CANTO SUO, il governo di transizione siriano guidato da Ahmad al-Sharaa parla di «assunzione completa della responsabilità nazionale» nella lotta al terrorismo, un’affermazione che ha il sapore della rivincita politica. La fine della presenza militare statunitense viene presentata come il segno di una nuova fase: dalla crisi alla ricostruzione, dalla guerra alla normalizzazione.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Dieci anni dopo, l’ultimo soldato Usa lascia la Siria del nord-est

Ahit Sand ve UFOLAR, Anunnakiler ve Mescit'in Srr: Vadedilmi Topraklar | Ahmet Dalolu

Notizie correlate

Perché il nord-est della Siria è tornato centrale negli equilibri del Medio OrienteQuando lo Stato siriano rientra nei giacimenti e nelle dighe a est dell’Eufrate, non sta semplicemente riconquistando territorio: sta tentando di...

Una cascata di cemento incombe sul Parco Nord Est. Dieci sindaci in trinceaPedemontana I primi cittadini ricorrono al Tar contro un’opera che devasta il territorio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gli Stati Uniti hanno lasciato tutte le basi militari in Siria, dopo oltre dieci anni nel paese per combattere l'ISIS; Operazione Colomba ai confini tra Libano e Siria tra chi ha sulle spalle il peso di due guerre; Solidarietà della sala Rossa alla popolazione del Rojava; Medici da Genova ad Amman: 10 bambini di Gaza, Ramallah e Siria operati.

Gli Stati Uniti hanno lasciato tutte le basi militari in Siria, dopo oltre dieci anni nel paese per combattere l’ISISGli Stati Uniti hanno completato la consegna di tutte le loro principali basi militari in Siria, mettendo fine a una presenza più che decennale nel paese per combattere l’ISIS, il noto gruppo terroris ... ilpost.it

Dieci anni fa Putin dava la sua garanzia diplomatica in Siria. Sei mesi dopo annetteva la CrimeaNel giro di una ventina di giorni è stato commesso un crimine di guerra rimasto impunito perché alla credibilità dell’occidente è stata sostituita la macchina della diplomazia russa ... ilfoglio.it

ULTIM'ORA: È finita un'era in #Siria. È la fine della presenza americana in Siria. Le truppe statunitensi lasciano la Siria, ponendo fine a un decennio di presenza nella lotta contro l'#Isis. Le ultime basi americane in Siria sono state consegnate al governo di #D - facebook.com facebook

ULTIM'ORA: È finita un'era in #Siria. È la fine della presenza americana in Siria. Le truppe statunitensi lasciano la Siria, ponendo fine a un decennio di presenza nella lotta contro l' #Isis. Le ultime basi americane in Siria sono state consegnate al governo di #D x.com