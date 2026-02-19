Una cascata di cemento incombe sul Parco Nord Est Dieci sindaci in trincea
Per motivi legati a un progetto di ampliamento, dieci sindaci del Vimercatese contestano al Tar l’autorizzazione concessa da Cal. La causa riguarda la costruzione di un grande viadotto che sorgerà vicino al Parco Nord Est, minacciando aree verdi e spazi pubblici. I sindaci sostengono che l’intervento danneggia l’ambiente e compromette la qualità della vita dei residenti. La disputa si concentra sulla compatibilità del nuovo tracciato con le zone già densamente urbanizzate. La decisione del tribunale potrebbe influenzare il futuro del progetto.
Pedemontana I primi cittadini ricorrono al Tar contro un’opera che devasta il territorio. Costi elevatissimi: «Quasi 52 milioni per km» Dieci sindaci del Vimercatese, il territorio sovracomunale tra la provincia di Monza-Brianza e quella di Milano, ricorrono al Tar contro l’approvazione da parte della Concessioni Autostradali Lombarde Spa (Cal) per conto della Società Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, della tratta D Breve della Pedemontana. Un tracciato di circa 13,4 km, da Vimercate a Omate di Agrate, che collega la tangenziale Est di Milano a Usmate Velate con l’autostrada A4Tangenziale Est Esterna, tra Agrate e Caponago. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Sola (M5s) sul Parco Nord, amministrazione al bivio: "8 milioni di buco in bilancio o meno verde e più cemento"
Sola (M5s) sul parco nord: “I miracoli elettorali di MasciSola del Movimento 5 Stelle denuncia i problemi di Parco Nord a Pescara, attribuendoli alle promesse non mantenute di Masci durante la campagna elettorale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aggiudicato il nuovo ponte alla Cascata a Cavalese; Una cupola di rose bianche, il rifugio per innamorati nel cuore del parco del Valentino; Cavalese: via libera al nuovo ponte sulla Cascata con un intervento da 5 milioni di euro; Sangue e argilla di una Calabria che si sbriciola: 25 miliardi per sistemarla sono tanti? Costa di più non spenderli · LaC News24.
L'assessore Veloccia: «Cascata di cemento su Roma? Abbiamo imposto tagli dei volumi fino al 40%»Un milione di metri cubi di cemento in arrivo sulla città. Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica del Campidoglio, è così? «Innanzi tutto questi progetti rispondono alle previsioni del Piano ... roma.corriere.it
Cascata sul Reno: Lavori da rivedereLavori sul fiume Reno in prossimità de Le Piastre: il cuore del problema è nei lavori a una cascata. Dalla ... lanazione.it
PROGETTI Sul Parco Nord è scontro: allarme predissesto dai banchi di opposizione per un debito da 8 milioni, ma il centrodestra non ci sta I dettagli: https://cityne.ws/x8hN5 facebook
“Scuola di Futuro” al centro scolastico Parco Nord: sostenibilità per 5000 studenti. La nuova centrale a biomassa (-94% CO2) e gli interventi su isolamento, tetti verdi e LED tagliano i consumi del 40%. #CittàMetropolitanadiMilano #Milano #TransizioneEcol x.com