Nel corso di un’intervista, Nelson Dida ha espresso soddisfazione per il fatto che il portiere Maignan sia rimasto in squadra, definendolo tra i migliori in Europa. Ha inoltre commentato la possibilità di un coinvolgimento di Allegri nella nazionale, condividendo la sua opinione in merito. Dida ha affrontato anche temi legati al calcio italiano e alle prospettive della nazionale brasiliana, rilasciando dichiarazioni a Tuttosport.

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© Calcionews24.com - Dida svela sul Milan: «Felice che Maignan sia rimasto, è tra i migliori portieri d’Europa. Allegri in Nazionale? La penso così»

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