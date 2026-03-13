Milan Dida | Scudetto? Tutto può succedere Maignan tra i migliori d’Europa

L'ex portiere del Milan Nelson Dida ha commentato la lotta tra il club rossonero e l’Inter per lo scudetto, sottolineando che tutto può ancora accadere. Ha inoltre parlato di Maignan, definendolo uno dei migliori portieri d’Europa. Le sue parole si concentrano sulla competizione in corso e sulle prestazioni del portiere francese.

"Penso che l'Inter sia ancora favorita, è una grande squadra. Il Milan deve continuare a fare le sue partite, con l'obiettivo di restare tra le prime quattro. Certo, mancano tante gare. Tutto può succedere". Queste le parole di Nelson Dida sulla corsa Scudetto a dieci giornate dalla fine. L'ex portiere del Milan ha parlato a 'La Repubblica' della stagione dei rossoneri: "Il distacco è frutto degli inciampi con le medio-piccole. Ha dimostrato contro le grandi di essere forte, all'altezza. Come successo con l'Inter due volte. Però quel livello va tenuto in ogni partita. Oggi avrebbe potuto essere più vicino alla vetta".