Dida si racconta | Penso che il Milan stia andando bene è un grande club Maignan? Dimostra di essere uno dei portieri più bravi in circolazione

Nelson Dida si apre in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando del momento del club e di Maignan. L’ex portiere rossonero, che ha vestito la maglia del Milan dal 2002 al 2010, dice che la squadra sta andando bene e che il portiere francese si sta distinguendo come uno dei migliori in circolazione. Dida si mostra positivo, senza troppi fronzoli, e sottolinea la crescita del club e del portiere, lasciando intendere che il Milan può ancora puntare in alto.

L’ex portiere Nelson Dida commenta la situazione attuale del Milan.

Dida ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport sui rossoneri e su Maignan. Ecco le sue dichiarazioni Nelson Dida, storico portiere del Milan e protagonista in rossonero dal 2002 al

