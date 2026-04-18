L'ex portiere del Milan Nelson Dida ha commentato il contributo di Rafael Leao alla squadra negli ultimi anni, sottolineando il suo impegno e il suo ruolo. Nella stessa occasione, Dida ha espresso apprezzamento per le capacità di allenatore di Massimiliano Allegri, definendolo un grande tecnico. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di interviste dedicate al calcio e alle figure di rilievo nel mondo sportivo.

Nelson Dida, ex storico portiere del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex portiere verdeoro ha voluto parlare un po' di Rafael Leao, facendo riferimento ai fischi dei tifosi durante il suo cambio in Milan-Udinese, ma non solo. Dida ha voluto spendere alcune parole pure su Massimiliano Allegri e il suo 'nuovo' percorso in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: "Rafa ha fatto tanto per il Milan in tutti questi anni: penso che non si debba dimenticare tutto quello che ha fatto da quando è arrivato, ormai diverse stagioni fa. Così come quanto sia cresciuto in questo lungo lasso di tempo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dida: “Leao? Ha fatto tanto per il Milan in questi anni. Allegri grande allenatore”

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