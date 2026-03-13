Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha commentato il lavoro di Allegri, sottolineando i risultati ottenuti dalla squadra sotto la sua guida. Ha inoltre parlato di Leao, consigliandogli di avere maggiore fiducia in sé stesso. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista in cui Dida ha analizzato la situazione attuale del club e i suoi giocatori.

Il lavoro di Allegri: “Sta facendo un grandissimo lavoro. Nessuno si aspettava che il Milan potesse essere secondo. Hanno cambiato tante cose, però secondo me il Milan sta facendo un bel campionato”. Sarà un Mondiale senza Italia? “Speriamo di no, speriamo che l’Italia possa qualificarsi e tornare a fare il Mondiale”. Ancelotti è l’uomo giusto per il Brasile? “Per me sì. Conosce tutti i giocatori brasiliani, sa come fare. Ha fatto una bella qualificazione”. Gattuso invece può essere l’uomo giusto per l’Italia? “Sì, con la sua grinta, il carattere, il suo impegno - perché lui è una persona che si dedica tanto”. Cosa vuol dire per il Milan avere un portiere come Maignan? “Lui è bravissimo, una bravissima persona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Dida: “Allegri sta facendo un gran lavoro. Leao deve crederci di più”

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