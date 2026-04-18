Diago Gimenez ne falcia uno e l'arbitro dà il vantaggio poi ne falcia un altro | due gialli e rosso in 6 secondi
Durante una partita di Copa Sudamericana, il giocatore ha commesso un fallo che ha causato un vantaggio all'altra squadra. Dopo pochi secondi, ha commesso un secondo fallo, ricevendo il secondo cartellino giallo e lasciando la squadra in dieci. L'incontro tra RB Bragantino e Blooming si è concluso con un risultato di 3-2 favorevole ai brasiliani.
Durante il match di Copa Sudamericana tra RB Bragantino e Blooming, finita 3-2 per i brasiliani, il difensore argentino Diago Gimenez è stato protagonista di un episodio insolito: due fallacci in pochi secondi nella stessa azione, sanzionati dall'arbitro con due cartellini gialli e la conseguente espulsione. Cosa dice il regolamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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