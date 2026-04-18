Diago Gimenez ne falcia uno e l'arbitro dà il vantaggio poi ne falcia un altro | due gialli e rosso in 6 secondi

Durante una partita di Copa Sudamericana, il giocatore ha commesso un fallo che ha causato un vantaggio all'altra squadra. Dopo pochi secondi, ha commesso un secondo fallo, ricevendo il secondo cartellino giallo e lasciando la squadra in dieci. L'incontro tra RB Bragantino e Blooming si è concluso con un risultato di 3-2 favorevole ai brasiliani.