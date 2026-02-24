Dramma al Giro di Ruanda un'auto falcia il pubblico uscendo di strada | due morti e sei feriti

Un'auto ha investito il pubblico durante la prima tappa del Giro di Ruanda, causando due morti e sei feriti. La vettura ha perso il controllo e è uscita di strada, coinvolgendo gli spettatori che si trovavano lungo il percorso. L’incidente ha sorpreso tutti, interrompendo bruscamente la corsa e lasciando la comunità senza parole. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia provocato l’accaduto. La gara è stata immediatamente sospesa.

