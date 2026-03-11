Sinner fulmina uno spettatore durante la partita con Fonseca non ne poteva più | interviene l'arbitro

Durante la partita a Indian Wells, Jannik Sinner ha perso la pazienza con un tifoso particolarmente rumoroso e, in diretta, lo ha zittito. L’azzurro ha fulminato uno spettatore, che non ne poteva più, e l’intervento dell’arbitro è stato necessario per calmare la situazione. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Insolito fuori programma per Jannik Sinner a Indian Wells. L'azzurro perde la pazienza con un tifoso rumoroso e lo zittisce in diretta. Ecco cos'è successo.