All’Ospedale Del Ponte di Varese si tengono consulenze gratuite sull’endometriosi, una malattia che colpisce circa il 10-15% delle donne in età fertile. Le prestazioni sono aperte a chi desidera informazioni o valutazioni e si possono prenotare telefonicamente. Le date e le modalità di accesso sono pubblicate sul sito dell’ospedale e presso gli uffici dedicati.

Varese, 9 marzo 2026 – Marzo è il mese dedicato alla consapevolezza sull'Endometriosi, una malattia cronica e spesso invalidante che colpisce circa il 10-15% delle donne in età fertile. E, proprio per questo, gli specialisti del Centro Endometriosi dell’Ospedale Del Ponte di Varese promuovono giornate di consulenze gratuite. Si tratta di occasioni importanti per ricevere ascolto, orientamento e informazioni da professionisti dedicati. Perché parlarne, riconoscere i sintomi e arrivare prima alla diagnosi può davvero fare la differenza. Il dolore non è normale. E non dovrebbe mai essere minimizzato. Ecco tutte le informazioni utili. Quando e dove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Endometriosi, consulenze gratuite all’Ospedale Del Ponte di Varese: quando e come prenotare

