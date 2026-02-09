Dal 9 al 15 febbraio, in tutta Italia si svolge Cardiologie Aperte 2026. La campagna, promossa dalla Fondazione ANMCO, offre gratuitamente screening e consulenze per il cuore. L’obiettivo è portare la prevenzione cardiovascolare direttamente tra la gente, anche in occasione di San Valentino. Molti ospedali e cliniche aprono le porte a chi vuole controllare il proprio cuore senza dover prenotare appuntamenti.

D al 9 al 15 febbraio, in concomitanza con San Valentino, torna Cardiologie Aperte 2026, la campagna nazionale promossa dalla Fondazione ANMCO per il Tuo cuore con un obiettivo chiaro: portare la prevenzione cardiovascolare fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana delle persone. Visite, screening e consulenze gratuite diventano così un’occasione concreta per fermarsi ad ascoltare il proprio cuore, prima che sia lui a chiedere attenzione. Nonostante i grandi progressi della medicina, le malattie cardiovascolari restano infatti la prima causa di mortalità e disabilità nel mondo. Ed è proprio qui che la prevenzione gioca il ruolo più importante: semplice, accessibile, spesso sottovalutata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cardiologie Aperte 2026: dal 9 al 15 febbraio screening e consulenze gratuite per il cuore

Approfondimenti su Cardiologia Aperte 2026

Le cardiologie degli ospedali di Pordenone e San Vito Spilimbergo offrono consulenze e visite gratuite in occasione dell’iniziativa “Cardiologie Aperte”.

Da domani a venerdì, l’Azienda Usl di Piacenza partecipa alla ventesima edizione di Cardiologie aperte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cardiologia Aperte 2026

Argomenti discussi: Cardiologie aperte 2026: dal 9 al 15 febbraio visite e consulenze gratuite per prendersi cura del cuore; Cardiologie Aperte 2026: consulenze e screening gratuiti con i medici ANMCO; CARDIOLOGIE APERTE 2026, ANCHE IL REPARTO DELL’OSPEDALE DI CONA ADERISCE A ALLA SETTIMANA NAZIONALE ANMCO DEDICATA ALLA PREVENZIONE; Ospedale Versilia: dal 9 febbraio arriva Cardiologie aperte.

Cardiologie aperte 2026, dal 9 al 15 febbraio consulenze e screening gratuiti con i cardiologi AnmcoTorna Cardiologie aperte 2026, iniziativa nazionale della Fondazione Anmco per il Tuo cuore con numero verde, consulenze telefoniche e screening cardiologici gratuiti ... doctor33.it

Cardiologie Aperte, visite gratuite e screening per prevenire le malattie del cuoreDal 9 al 15 febbraio torna l’iniziativa di Fondazione ANMCO. Consulti, screening e dibattiti per capire come meglio preservare il benessere cardiaco ... repubblica.it

Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, ma la prevenzione può fare la differenza. Dal 9 al 13 febbraio, in occasione di “Cardiologie Aperte 2026”, l’Aou di Sassari offre consulenze telefoniche gratuite per promuovere la salute del cuore. facebook

Cardiologie Aperte 2026: prevenzione e primo soccorso a Feltre x.com