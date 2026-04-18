Dhelios Reggio sfida decisiva a Corigliano | si gioca il futuro
Dhelios Reggio Calabria affronta una partita importante contro la Sprovieri Volley Corigliano in trasferta, valida per la fase finale della stagione di Serie C. La sfida si svolge a Corigliano e può influenzare le possibilità di qualificazione del team calabrese ai prossimi turni. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre coinvolte nel campionato.
L’Amaro Dhelios Reggio Calabria affronta una sfida decisiva per la post-season di Serie C, in trasferta contro la Sprovieri Volley Corigliano. Il match si terrà alle ore 19 presso il PalaBrillia, dove i reggini cercheranno di strappare un risultato fondamentale per la propria posizione in classifica. Scenari e obiettivi per l’Amaro Dhelios. Dopo aver conquistato un importante successo per 3-2 grazie al tie break, la squadra guidata da mister Roberto Daquino punta ora alla qualificazione nella fascia che comprende l’undicesimo e il dodicesimo posto. La partita a Corigliano rappresenta una sfida secca, un singolo impegno che determinerà le sorti immediate del gruppo amaranto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Case green, la sfida decisiva per il futuro si gioca adessoScatta il timer per la direttiva europea sulle Case green: entro maggio 2026 l’Italia sarà chiamata a tradurla in legge nazionale.
Volley, sfida decisiva al PalaBigi: si gioca il pass per la A2Il PalaBigi si prepara a ospitare uno degli scontri più decisivi della stagione pallavolistica, quando mercoledì sera le due formazioni di Reggio si...
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: La Dhelios volley Reggio ci prova a Corigliano: oggi la bella al PalaBrillia · ilreggino.it; La Puliservice punta alla semifinale: oggi sfida decisiva al palaBoccioni contro Castrovillari · ilreggino.it.
Playout Serie C, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria sfida Corigliano in Gara-3: la presentazione del matchDopo aver vinto per 3-2 al tie break una gara appassionante e palpitante, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria vuole provarci. Sfida decisiva a Corigliano. In palio la possibilità di qualificazione per la ... strettoweb.com
Serie C, Dhelios in campo a Corigliano per la bella della serie post-seasonL’orgoglio amaranto non mancherà: sotto rete alle ore 19 al PalaBrillia. In caso di successo esterno sarà nuova serie contro la Volo Lamezia. In caso di sconfitta sarà spareggio per il tredicesimo pos ... reggiotoday.it
In programma la gara 3. In caso di sconfitta, sarà spareggio per il tredicesimo posto contro la Polisportiva Montalto - facebook.com facebook