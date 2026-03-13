Deve scontare la pena residua anche per maltrattamenti in famiglia rintracciato e portato in carcere

Il 12 marzo, i carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo di 44 anni, originario del Marocco, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna. L’uomo deve scontare la pena residua per maltrattamenti in famiglia. È stato condotto in carcere per eseguire la detenzione.

Deve scontare la pena per furto aggravato, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, commessi proprio a Cesena fino al gennaio del 2024 Il 12 marzo i carabinieri di Cesena, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, a carico di un 44enne, originario del Marocco. E' stato rintracciato in serata dai carabinieri in un domicilio di Cesena, deve scontare un residuo di cumulo pene, a seguito di diverse condanne patite per vari reati, tra i quali furto aggravato, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, commessi proprio a Cesena fino al gennaio del 2024. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

