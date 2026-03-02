Controllo ad ' alto impatto' a Pontedera | donna deve scontare 6 anni di pena ora è in carcere

Nel pomeriggio del 27 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno eseguito un controllo del territorio chiamato 'Alto Impatto'. Durante l’operazione, è stata arrestata una donna che deve scontare una pena di sei anni di reclusione. La donna è stata condotta in carcere, dove ora si trova a scontare la sua condanna.

