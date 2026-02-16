Perugia donna trovata morta in casa | segni anomali sul corpo scattano le indagini

Una donna è stata trovata morta nella sua casa a Sigillo, probabilmente a causa di ferite insolite sul suo corpo. La polizia ha trovato il corpo senza vita dopo aver ricevuto una richiesta di controllo da parte di un familiare preoccupato. Sul luogo sono arrivati gli agenti e i medici, che hanno rilevato segni evidenti di violenza e hanno avviato le indagini. La procura di Perugia valuta di disporre un’autopsia per capire cosa sia successo.