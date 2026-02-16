Perugia donna trovata morta in casa | segni anomali sul corpo scattano le indagini
Una donna è stata trovata morta nella sua casa a Sigillo, probabilmente a causa di ferite insolite sul suo corpo. La polizia ha trovato il corpo senza vita dopo aver ricevuto una richiesta di controllo da parte di un familiare preoccupato. Sul luogo sono arrivati gli agenti e i medici, che hanno rilevato segni evidenti di violenza e hanno avviato le indagini. La procura di Perugia valuta di disporre un’autopsia per capire cosa sia successo.
La terribile scoperta nell’abitazione della signora a Sigillo. La procura di Perugia potrebbe disporre l'autopsia sulla salma della donna per chiarire le cause del decesso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Donna trovata morta in un cortile a Milano: indagini per omicidio, la vittima aveva lividi e segni sul collo
Una donna è stata trovata morta nel cortile di un edificio in via privata Paruta, a Milano, lunedì 29 dicembre.
Donna trovata morta a Milano. Il Pm: “Segni strani sul corpo”, si segue la pista dell’omicidio
Una donna di circa 30 anni è stata trovata senza vita lunedì mattina a Milano, nel quartiere di Cimiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ipotesi cause naturali per la donna morta in casa in UmbriaE' morta quasi certamente per cause naturali la donna trovata all'interno della sua abitazione in un centro dell'alta Umbria. Secondo quanto risulta all'ANSA non sono stati trovati segni di violenza d ... ansa.it
Indagini dei carabinieri su una donna morta in casa in UmbriaUna donna è stata trovata morta nella serata di domenica in casa presso un centro dell'alta Umbria. Per ricostruire le cause del decesso sono in corso indagini dei carabinieri. Quando è morta la donna ... ansa.it
La Camera Minorile di Perugia esprime profondo cordoglio per la perdita di Federica Ercolanoni, già Avvocata dell’Ordine degli Avvocati di Perugia e poi funzionaria presso la Corte d’Appello di Perugia, donna e Collega competente, brillante e profondament - facebook.com facebook