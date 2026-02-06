Anziana trovata morta in casa a Castellina in Chianti | in carcere due donne

Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua casa a Castellina in Chianti. La polizia ha arrestato due donne, sospettate di essere coinvolte nella vicenda. Le indagini sono in corso per chiarire cosa sia successo e quali siano le motivazioni dietro la morte di Franca Genovini.

CASTELLINA IN CHIANTI – Svolta nelle indagini sulla morte di Franca Genovini, l’ottuagenaria trovata senza vita nella sua abitazione di Castellina in Chianti il 7 agosto 2024. I carabinieri del comando provinciale di Siena hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale senese, nei confronti di due donne italiane: una 37enne della provincia di Siena, legata da vincoli di parentela con la vittima, e una 25enne residente nel vicentino. L’accusa è pesante: omicidio premeditato in concorso, aggravato per una delle due dal legame familiare e dal cosiddetto nesso teleologico, ovvero l’aver ucciso per commettere un altro reato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Questa mattina a Castellina in Chianti sono state arrestate due donne, di 37 e 25 anni, con l'accusa di aver ucciso un'anziana donna nella sua casa.

