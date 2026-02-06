Anziana trovata morta in casa a Castellina in Chianti | in carcere due donne

Da corrieretoscano.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua casa a Castellina in Chianti. La polizia ha arrestato due donne, sospettate di essere coinvolte nella vicenda. Le indagini sono in corso per chiarire cosa sia successo e quali siano le motivazioni dietro la morte di Franca Genovini.

CASTELLINA IN CHIANTI – Svolta nelle indagini sulla morte di Franca Genovini, l’ottuagenaria trovata senza vita nella sua abitazione di Castellina in Chianti il 7 agosto 2024. I carabinieri del comando provinciale di Siena hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale senese, nei confronti di due donne italiane: una 37enne della provincia di Siena, legata da vincoli di parentela con la vittima, e una 25enne residente nel vicentino. L’accusa è pesante: omicidio premeditato in concorso, aggravato per una delle due dal legame familiare e dal cosiddetto nesso teleologico, ovvero l’aver ucciso per commettere un altro reato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Approfondimenti su Castellina in Chianti

Castellina in Chianti, anziana uccisa in casa: arrestate due donne. L’accusa: omicidio e rapina

Questa mattina a Castellina in Chianti sono state arrestate due donne, di 37 e 25 anni, con l’accusa di aver ucciso un’anziana donna nella sua casa.

Non rispondeva più alle chiamate dei familiari: anziana trovata morta in casa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Castellina in Chianti

Argomenti discussi: Siena, anziana trovata morta in casa: arrestate la nipote e la presunta complice vicentina; Trovata morta in casa a Udine: viveva sola, il corpo scoperto dopo oltre un mese; Imola, 59enne trovata morta in casa. Decesso da attribuirsi a un malore; Anziana fu trovata morta, due donne arrestate per omicidio e rapina a Siena.

anziana trovata morta inSiena, anziana trovata morta in casa: arrestate la nipote e la presunta complice vicentinaIl fatto risale al 7 agosto 2024. Il decesso venne attribuito a un malore. Le accuse contestate sono omicidio aggravato dalla premeditazione, dal nesso teleologico e, per una delle due, dal vincolo fa ... rainews.it

anziana trovata morta inAnziana fu trovata morta, due donne arrestate per omicidio e rapina a SienaDue donne arrestate in carcere su ordinanza del gip di Siena per la morte di Franca Genovini, 85 anni, trovata deceduta il 7 agosto 2024 nella sua casa a Castellina in Chianti, dove abitava sola. (ANS ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.