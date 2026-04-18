Design Week 2026 | Milano celebra il mito tra marmo e illusioni

A Milano, la Design Week 2026 vede esposizioni che mescolano elementi di design classico con approcci moderni e ironici. L’evento si svolge in vari spazi della città, con installazioni che utilizzano materiali come il marmo e giochi di illusioni ottiche. Sono previste mostre e installazioni che reinterpretano simboli tradizionali del design, creando un contrasto tra passato e presente. La manifestazione coinvolge numerosi espositori provenienti da diverse parti del mondo.

La Design Week 2026 trasforma Milano in un palcoscenico dove l’estetica classica si fonde con la provocazione contemporanea, lasciando spazio a una reinterpretazione ironica dei canoni del passato. Tra installazioni monumentali in piazza Tomasi di Lampedusa e arredi che sfidano la rigidità dei musei, il design internazionale celebra un ritorno agli dèi e alla bellezza millenaria attraverso materiali come il marmo e il travertino. Un teatro acquatico e illusioni domestiche nel cuore di Milano. In piazza Tomasi di Lampedusa, l’atmosfera della città cambia grazie all’opera Aquae Mirabiles, un progetto concepito da Balich Wonder Studio e curato da Federica Sala.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week 2026: Milano celebra il mito tra marmo e illusioni Notizie correlate Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e designQuando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un... SICIS alla Milano Design Week 2026: “Impossible to ignore” tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Milano Design Week 2026: gli eventi da non perdere!. Milano Design Week 2026, il pugliese Andrea Lombardi espone VIVO alla StataleAlla Milano Design Week 2026 il designer pugliese Andrea Lombardi espone VIVO alla Statale di Milano con un progetto per l’emergenza. pugliapress.org MILANO DESIGN WEEK 2026: Identità Golose Milano ospita una speciale installazione di Fish Design by Gaetano PesceIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove creatività, architettura e lifestyle si intrecciano. È in questo sc ... liquidarte.it Durante la Design Week, la redazione de Il Giorno si apre al pubblico e diventa uno spazio vivo dove design, cultura e impresa si incontrano. Il 23 aprile alle 18:45, interviene Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Federlegno A facebook ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com