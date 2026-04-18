Desad | quel disco perduto nell’alluvione torna dopo 15 anni

Dopo quindici anni di silenzio, la musica dei Desad torna disponibile, segnando il recupero di un progetto interrotto dall’alluvione che colpì la provincia spezzina nel 2011. Quel disco, rimasto nascosto per molto tempo, ora riemerge grazie a un intervento di ripristino e recupero. La band aveva prodotto quel lavoro prima dell’evento meteorologico che causò danni ingenti alla zona e a molte attività culturali.

La musica dei Desad torna alla luce dopo quindici anni di silenzio, segnando il recupero di un progetto artistico interrotto bruscamente dal maltempo che colpì la provincia spezzina nel 2011. Venerdì 17 aprile la net label B.S.P. ha dato ufficialmente il via alla distribuzione dell’EP intitolato Farmadistasi, un lavoro che affonda le radici in un periodo che va dal 2008 al 2011. L’impatto del 25 ottobre 2011 sulla scena musicale locale. Il percorso dei musicisti spezzini si era intensamente sviluppato tra il 2008 e il 2011 attraverso una fitta attività di concerti dal vivo, che fungeva da motore principale per il gruppo. Tuttavia, l’evento meteorologico estremo del 25 ottobre 2011 ha cambiato radicalmente le sorti della formazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Desad: quel disco perduto nell’alluvione torna dopo 15 anni Notizie correlate L’orecchio perduto di Versace torna a Virginia Raffaele dopo 10 anni: la gag che ha divertito il pubblicoDurante la terza serata di Sanremo 2026, Virginia Raffaele è tornata sul palco dell’Ariston insieme a Fabio De Luigi per presentare il film Un bel... Salone 2026: Abruzzo torna dopo 15 anni con stand più ampioLa Regione Abruzzo sta preparando un'azione coordinata per il prossimo Salone del libro di Torino, fissato nel 2026.