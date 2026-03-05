Salone 2026 | Abruzzo torna dopo 15 anni con stand più ampio

L'Abruzzo torna al Salone del libro di Torino nel 2026 dopo 15 anni con uno stand più grande. La regione sta organizzando un'azione coordinata per l'evento, che si terrà nel prossimo anno. La presenza regionale sarà più ampia rispetto alle edizioni passate. La partecipazione è stata annunciata come parte di una strategia di rilancio culturale.

La Regione Abruzzo sta preparando un'azione coordinata per il prossimo Salone del libro di Torino, fissato nel 2026. A Pescara si è tenuta una riunione strategica tra l'assessore alla Cultura e gli editori locali per definire lo stand regionale. L'obiettivo dichiarato è migliorare l'offerta espositiva rispetto all'edizione precedente, trasformando l'assenza di quindici anni in una presenza significativa. L'incontro ha protagonista Roberto Santangelo, che ha delineato le linee guida per la partecipazione. Lo spazio riservato alla regione sarà più ampio dell'anno scorso, permettendo agli editori di vendere direttamente i propri prodotti al pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Salone del libro di Torino 2026, la Regione incontra gli editori abruzzesi: stand più grande e spazio alla venditaPrende forma la partecipazione della Regione Abruzzo al Salone internazionale del libro di Torino 2026.

SALONE DEL LIBRO: SANTANGELO RIUNISCE GLI EDITORI PER L’EDIZIONE 2026PESCARA – Percorso comune con l’obiettivo di migliorare l’offerta che l’Abruzzo proporrà al Salone del libro di Torino. Con queste parole dell’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, h ... abruzzoweb.it

