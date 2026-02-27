L’orecchio perduto di Versace torna a Virginia Raffaele dopo 10 anni | la gag che ha divertito il pubblico

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Virginia Raffaele è salita sul palco dell’Ariston accompagnata da Fabio De Luigi per presentare il film Un bel giorno. La comica ha riproposto la gag dell’orecchio perduto di Versace, che aveva fatto divertire il pubblico dieci anni fa, suscitando risate tra gli spettatori presenti.

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Virginia Raffaele è tornata sul palco dell’Ariston insieme a Fabio De Luigi per presentare il film Un bel giorno. L’occasione è stata speciale non solo per la performance musicale, ma anche per un gesto simbolico e ironico: Carlo Conti ha restituito all’attrice un oggetto di scena molto particolare, conservato per dieci anni, legato a una delle sue imitazioni più celebri. L’“ orecchio tagliandato ” di Donatella Versace, protagonista di una gag nel 2016, è tornato così nelle mani della sua legittima proprietaria, tra risate e ricordi della storica performance. Nel dettaglio, la gag del 2016 aveva visto Virginia Raffaele interpretare Donatella Versace con parrucca bionda e abito total black, mentre sul palco l’orecchio finto si staccava tra le risate del pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

