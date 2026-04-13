Roma Primavera i giallorossi si preparano alla sfida contro la Lazio

La squadra di calcio si sta preparando per il derby contro la Lazio, dopo aver perso l’ultimo incontro e scivolata al quarto posto in classifica. L’ultima vittoria risale al 4 marzo, quando ha battuto il Frosinone. La partita si avvicina e il team si sta concentrando sulla preparazione in vista di questa sfida. I tifosi attendono con ansia l’incontro, che si svolgerà tra pochi giorni.

Dopo esser scivolati al quarto posto in classifica e con la vittoria che manca dal 4 marzo contro il Frosinone, la Roma si prepara al derby che è ormai alle porte. Domenica 19 alle ore 13 andrà in scena la stracittadina che può significare molto per i giallorossi, sia in ambito playoff che per orgoglio. Contro il Napoli è arrivato l’ennesimo pareggio in casa giallorossa e la vittoria sembra non voler più arrivare. Oggi però si entra nella settimana del derby e a Trigoria nessuno vuole arrivare impreparato al match. Probabili formazioni e dove vedere il match. Lazio e Roma, seppur distanti diverse posizioni in classifica, cercheranno di non gettare al vento l’occasione di vincere una gara di tale importanza.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, i giallorossi si preparano alla sfida contro la Lazio Calciomercato Roma, sfida di mercato: Mourinho contro i giallorossiSi accende una vera sfida di mercato tra la Roma e il Benfica per Marcel Regula, uno dei prospetti più interessanti del calcio polacco. I rioni si preparano alla sfida: torna a Rocca San Casciano la spettacolare Festa del FalòIl fiume Montone si appresta a diventare, ancora una volta, il palcoscenico di una delle tradizioni più viscerali e spettacolari della... PICCOLI BURINI GIALLOROSSI CRESCONO #RISSA #FIGHT #ASROMA #ROMA - #LAZIO #PRIMAVERA (13/12/2025)