Gianvito Plasmati, ex calciatore noto per aver giocato in diverse squadre pugliesi e siciliane, ha commentato il derby tra Brindisi e Taranto in programma domenica 19 aprile. Nel suo intervento, ha evidenziato il pericolo di sottovalutare l’avversario da parte della squadra tarantina, esprimendo un avvertimento in vista della partita. La sfida si svolgerà nel pomeriggio di quella giornata, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Gianvito Plasmati, ex attaccante che ha calcato i campi di diverse piazze pugliesi e siciliane, analizza le prospettive del derby tra Brindisi e Taranto previsto per il pomeriggio di domenica 19 aprile, mettendo in guardia la squadra tarantina dal rischio di sottovalutare l’avversario. La sfida vede contrapposte una formazione brindisina appena promossa in Serie D e un gruppo tarantino che punta alla risalita in categoria attraverso un campionato locale giudicato tra i più complessi d’Italia. Le memorie di un calciatore tra fortuna e sfortuna nelle piazze pugliesi. Il percorso professionale di Plasmati è indissolubilmente legato alle maglie indossate in diverse realtà del Sud Italia, con esperienze che spaziano dalla Sicilia alla Basilicata, terra dove risiede attualmente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Brindisi-Taranto: l’avvertimento dell’ex Plasmati sul rischio derby

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