Aurora Volley Brindisi corsara a Torre | derby vinto al Tie break

L’Aurora Volley Brindisi ha vinto il derby contro il New Volley Torre Santa Susanna al tie break. La squadra brindisina ha giocato con determinazione e ha conquistato una vittoria importante in trasferta, chiudendo la partita con il punteggio di 3-2. È stata una gara combattuta fino all’ultimo punto, con entrambe le squadre che hanno dato tutto sul campo.

BRINDISI - Vittoria di carattere per l'Aurora Volley Brindisi che espugna il campo del New Volley Torre Santa Susanna al termine di una sfida combattutissima, chiusa al Tie break sul punteggio di 3-2. Un successo pesante, che vale il quarto posto in solitaria in classifica.

