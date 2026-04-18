Il 18 marzo scorso a Bergamo si sono verificati i fatti che hanno portato alla morte di Valentina Sarto, uccisa dal marito Vincenzo Dongellini. La vicenda ha suscitato attenzione sulla problematica della violenza domestica e sui comportamenti di controllo che si manifestano all’interno di alcune relazioni. La notizia ha portato alla ribalta le condizioni di vulnerabilità delle vittime e le modalità con cui si sono sviluppati gli eventi che hanno portato all’esito tragico.

Il tragico evento che ha sconvolto la città di Bergamo il 18 marzo scorso, con l’omicidio di Valentina Sarto per mano del marito Vincenzo Dongellini, apre un riflesso doloroso sulle dinamiche di controllo e violenza domestica che ancora colpiscono il tessuto sociale della provincia bergamasca. La giovane donna è stata uccisa con ben 19 coltellate nella loro abitazione in via Pescaria, dopo una relazione segnata da soprusi che si erano intensificati drasticamente nei mesi successivi al loro matrimonio, celebrato nel maggio del 2025. Lia Ventura, la madre della vittima, vive oggi un incubo costante, rivedendo ogni notte i momenti più bui di quella mattina di marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto Valentina Sarto: il calvario di una giovane vittima di controllo

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