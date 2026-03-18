Femminicidio a Bergamo la vittima si chiamava Valentina Sarto | lavorava nel bar dello stadio

Una donna di 42 anni è stata uccisa questa mattina nella sua abitazione di Bergamo. La vittima, Valentina Sarto, lavorava nel bar dello stadio e la sua morte è stata causata dal marito di 50 anni. L'uomo ha preso il coltello e le ha tolto la vita. La polizia ha arrestato l'uomo sul luogo del delitto.

Si chiamava Valentina Sarto la donna di 42 anni uccisa questa mattina dal marito 50enne nella loro abitazione di via Pescaria a Bergamo. L'uomo dopo l'aggressione ha tentato il suicidio, ma è stato soccorso e ora non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Capienza dello stadio Lungobisenzio, se ne riparla il 18 marzo. Chiosco bar: via liberaPrato, 13 marzo 2026 – Semaforo verde per la ricollocazione temporanea del box chiosco bar provvisorio, mentre dell’ampliamento della capienza... Incendio all’azienda, il retroscena: l’obiettivo era estromettere i nuovi gestori del bar dello stadioL’inchiesta partita dall’incendio del 13 settembre 2024, a Casarano, ha fatto luce anche su una raffica di furti di rame e ricettazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Valentina Sarto Femminicidio a Bergamo, la vittima si chiamava Valentina Sarto: lavorava nel bar dello stadioSi chiamava Valentina Sarto la donna di 42 anni uccisa questa mattina dal marito 50enne nella loro abitazione di via Pescaria a Bergamo ... fanpage.it Valentina Sarto, chi è la donna uccisa a Bergamo: sposata da meno di un anno, lavorava vicino allo stadio. Arrestato il marito Vittorio DongelliniL'ennesima donna uccisa dall'uomo che doveva amarla. La vittima del femminicidio di Bergamo aveva 42 anni e si chiamava Valentina Sarto: è stata uccisa a coltellate nella casa ... leggo.it