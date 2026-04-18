In un procedimento giudiziario legato al delitto di Gozzoli, la corte d'appello ha ridotto la condanna a quattro anni rispetto alla pena iniziale di 18 anni. L’imputato, un giovane di 23 anni proveniente dalla Romania, era stato accusato dell’omicidio di un uomo di 41 anni trovato senza vita nel suo letto a Casinalbo di Formigine, nel marzo 2023. La sentenza definitiva ha portato a questa diminuzione della pena.

È stata ridotta in appello, da 18 a 14 anni, la pena per Petre Dabuleanu, 23enne originario della Romania, imputato per l’omicidio di Alessandro Gozzoli, il 41enne di Bazzano trovato morto strangolato nel proprio letto a Casinalbo di Formigine, a marzo del 2023. La riduzione è l’effetto del concordato, una sorta di patteggiamento in secondo grado, in cui Procura generale e imputato si accordano e quest’ultimo rinuncia a difendersi nel merito. A Dabuleanu, che aveva scelto il rito abbreviato la pena è stata quindi rideterminata dalla Corte di assise di appello, con la concessione delle attenuanti generiche. Dabuleanu rispondeva di omicidio volontario e rapina: il cadavere di Gozzoli era stato trovato legato, all’interno della sua abitazione a Casinalbo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delitto Gozzoli, pena ridotta di quattro anni

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