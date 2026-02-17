Poliziotto ucciso 39 anni fa per sventare rapina pena ridotta per assassino
Un uomo condannato per aver ucciso un poliziotto durante una rapina a Napoli nel 1986 ha visto la sua pena ridursi da 30 a 22 anni in secondo grado. La decisione riguarda uno dei tre banditi coinvolti nell’omicidio del sovintendente Domenico Attianese, avvenuto durante una sparatoria a Pianura. La sentenza è stata depositata questa settimana, portando a un notevole calo della condanna originale.
Tempo di lettura: 2 minuti Dai 30 anni in primo grado a 22 in appello: consistente sconto di pena per uno dei banditi che uccisero il sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Attianese in una sparatoria con tre rapinatori a Napoli, nel quartiere di Pianura, il 4 dicembre 1986, ben 39 anni fa. Le sentenza emessa dalla IV sezione della Corte di assise di appello di Napoli si è concluso riguarda Salvatore Allard per il quale i giudici hanno riconosciuto la sussistenza delle attenuanti generiche. Anche l’altro bandito coinvolto nella rapina che Attianese, malgrado non fosse in servizio, cercò di sventare, Giovanni Rendina, è stato condannato in primo grado a 30 anni di reclusione poi confermati dalla prima sezione della Corte di Assise di appello di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
