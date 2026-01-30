Cira di Capua visita della delegazione tedesca per rafforzare la cooperazione aerospaziale

Ieri, una delegazione tedesca ha visitato il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua. Lo scopo è rafforzare la collaborazione tra i due paesi nel settore aerospaziale. Durante la visita, i rappresentanti tedeschi hanno incontrato i ricercatori e visitato le strutture per approfondire i progetti in corso e future opportunità di cooperazione.

Rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Germania nel settore aerospaziale. È questo l’obiettivo della visita istituzionale che una delegazione tedesca ha svolto ieri presso il Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua. La delegazione era guidata dal viceambasciatore e ministro plenipotenziario dell’Ambasciata di Germania in Italia Benjamin Hanna e dal console onorario di Germania in Italia per le regioni Campania, Calabria, Basilicata e Molise Stefano Ducceschi. Incontro con la direzione e focus sulla cooperazione scientifica. Nel corso della visita si è tenuto un incontro di approfondimento con la direttrice generale del Cira Stefania Cantoni e con altri rappresentanti del Centro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Cira Italia

Ultime notizie su Cira Italia

