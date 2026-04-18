Del Genio | I Fab Four con la Lazio possono avere senso

In vista della partita tra Napoli e Lazio, si discute sulla possibile formazione dei biancocelesti, con particolare attenzione alla presenza di quattro attaccanti. Un commentatore ha commentato che questa strategia potrebbe risultare utile, mentre si attende di conoscere quale decisione prenderà l’allenatore. La scelta tattica potrebbe influenzare l’andamento del match, con particolare attenzione alla linea offensiva della squadra ospite.

La chiave tattica di Napoli-Lazio potrebbe passare anche dalla scelta di Antonio Conte sulla trequarti. Nel corso di Linea Calcio su Canale 8, Paolo Del Genio ha analizzato le possibili soluzioni offensive degli azzurri, soffermandosi in particolare sull’ipotesi di riproporre i cosiddetti Fab Four. Il giornalista ha chiarito subito la sua posizione. In generale non considera questa la soluzione migliore. Stavolta, però, vede condizioni diverse rispetto alle ultime uscite. Secondo lui, il modo di stare in campo della Lazio può offrire al Napoli spazi e linee di gioco che contro squadre più chiuse centralmente si erano visti molto meno. L’idea...🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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