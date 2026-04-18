Degustazioni incontri e una cucina stellata Un’edizione da sogno

All'inizio di Vinitaly 2026, l'Emilia-Romagna ha registrato un’ampia affluenza di pubblico nel Padiglione 1, tradizionale sede dei vini regionali. Durante le quattro giornate si sono svolte degustazioni, masterclass e incontri con ospiti di rilievo. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di chef rinomati, tra cui Carlo Cracco, che ha presentato la sua cucina stellata. La regione ha condiviso con i visitatori le proprie produzioni e iniziative legate al mondo del vino e della gastronomia.

Grande soddisfazione per la partecipazione dell’ Emilia-Romagna a Vinitaly 2026. Il Padiglione 1, storica casa dei vini regionali, si è animato di pubblico per quattro giornate con degustazioni, masterclass, grandi ospiti, presenze istituzionali e la cucina di Carlo Cracco. Un percorso in quattro atti che ha restituito l’immagine di una regione pronta a presentarsi in maniera compatta e riconoscibile, capace di rispondere alla complessità del momento puntando sulla qualità delle produzioni, sulla forza delle denominazioni e su una visione integrata tra vitivinicoltura, gastronomia e attrattività turistica. "Una straordinaria edizione per l’Emilia-Romagna: il nostro padiglione ha ospitato cantine, produttori, pubblico interessato, approfondimenti tecnici grazie alle masterclass organizzate da Enoteca Regionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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