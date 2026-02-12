Noma | Ex dipendenti denunciano violenza e sfruttamento nel tempio della cucina stellata

C’è fermento tra gli ex dipendenti del Noma, il famoso ristorante di Copenaghen. In diversi hanno raccontato di aver subito violenze e di aver lavorato in condizioni di sfruttamento. Le accuse arrivano in un momento di grande attenzione sulla cucina stellata, e il ristorante, che ha conquistato il titolo di migliore al mondo più volte, si trova ora al centro di polemiche che mettono in discussione l’ambiente di lavoro all’interno del locale.

Noma nel Vortice delle Accuse: Violenza e Sfruttamento Dietro il Mito della Cucina Perfetta. Copenaghen è scossa da un’ondata di accuse che dipingono un ambiente di lavoro traumatico all’interno del Noma, il ristorante più volte premiato come il migliore al mondo. Testimonianze di ex dipendenti, emerse sui social media e amplificate da Jason Ignacio White, ex responsabile ricerca e sviluppo del Noma Fermentation Lab, descrivono un clima di violenza fisica e verbale, sfruttamento e condizioni estreme, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del modello di fine dining e sul costo umano dell’eccellenza gastronomica.🔗 Leggi su Ameve.eu

