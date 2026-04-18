Deepfake in una scuola del ferrarese | rubano un’immagine social di una compagna per denudarla con l’IA scatta la denuncia
In una scuola del ferrarese, è stata denunciata una vicenda in cui un’immagine social di una studentessa è stata sottratta e modificata tramite intelligenza artificiale, con l’obiettivo di creare un deepfake che la mostrasse senza vestiti. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sul rischio di utilizzo improprio dei strumenti digitali tra i giovani.
Un preoccupante episodio legato all'uso improprio delle nuove tecnologie coinvolge un istituto superiore della provincia estense. Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, un gruppo di giovani è stato denunciato per aver creato e diffuso contenuti illeciti ai danni di una loro coetanea. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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