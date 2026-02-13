Un ragazzo di 19 anni di Foggia ha creato e condiviso immagini deepfake di una ex compagna di scuola, portandolo agli arresti domiciliari. La vittima, che ha scoperto le foto false sui social, ha deciso di denunciarlo. La polizia ha trovato le immagini sui dispositivi del giovane durante un’indagine.

Un ragazzo di 19 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Foggia con l’accusa di stalking nei confronti di una sua coetanea. I due avevano frequentato insieme le scuole dall’asilo fino alle superiori. Secondo quanto emerso, l’allontanamento dovuto a “divergenze caratteriali” era sfociato in episodi di bullismo durante le medie, per poi culminare a giugno scorso con l’affissione di fotomontaggi sui muri dell’istituto superiore e in vari punti della città. Nelle immagini, il volto della giovane era sovrapposto a corpi nudi di altre donne, accompagnato da frasi volgari. Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Foggia hanno accertato che l’indagato avrebbe utilizzato l’ intelligenza artificiale per scopi diffamatori e per intralciare l’attività investigativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Genera nudi deepfake e diffonde le foto di una ex compagna di scuola: 19enne di Foggia ai domiciliari. La vittima: “Denunciate”

Approfondimenti su genera nudi

A Foggia, un ragazzo di 19 anni ha creato immagini intime false dell’ex amica usando l’intelligenza artificiale e le ha inviate ai compagni di scuola, causando scompiglio tra gli studenti.

Questa mattina, venerdì 13 febbraio, la squadra mobile di Foggia ha arrestato un 19enne accusato di aver diffuso deepfake pornografici.

Ultime notizie su genera nudi

Argomenti discussi: Se l’IA è ancora sporca di maschilismo: nasce la rete dell’Intelligenza Artificiale femminista.

Milioni di persone hanno creato e diffuso deepfake nudi su Telegram: l’analisiUn’indagine condotta dal Guardian ha identificato almeno 150 canali sull’app di messaggistica, con utenti provenienti da molte parti del mondo: alcuni di questi avrebbero creato contenuti ‘nudificati’ ... tg24.sky.it

Contro i recenti casi di deepfake e un generale humus sessista che l’intelligenza artificiale restituisce (perché specchio di chi li programma) é necessario cambiare la tecnologia e, di riflesso, anche la società. *** Avete mai provato a cercare sul web o a chie - facebook.com facebook