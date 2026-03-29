Il governo ha ribadito che il fermo preventivo conferma la validità del decreto sicurezza, in risposta alle critiche degli anarchici. La norma prevede la possibilità di trattare come soggetti da fermare preventivamente individui ritenuti pericolosi. Le autorità hanno sottolineato che questa misura serve a garantire l’ordine pubblico, senza fornire ulteriori dettagli o commenti sulle singole applicazioni.

Anarchici "minaccia primaria". La bomba di Roma e il "salto di qualità": il report Anarchici, il fermo preventivo conferma la necessità del decreto sicurezza. "Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell'area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell'esplosione di un ordigno che stavano confezionando, conferma quanto fosse necessaria questa norma". Così Giorgia Meloni sui social, rivendicando le norme previste nel decreto sicurezza. La cerimonia anarchica a Roma nonostante il divieto. "Violenza liberatrice", le nuove minacce in rete La cerimonia anarchica a Roma nonostante il divieto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Fermo preventivo dimostra necessità della norma". Meloni sul decreto sicurezza

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