Decine di cuccioli chiusi in gabbie | fermato un furgone che trasportava cani di grossa taglia

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, i carabinieri di Latisana hanno intercettato un furgone in transito a Pertegada. L’autocarro, con targa di un paese comunitario, trasportava 19 cuccioli di cani di taglia grande, di diverse razze considerate pregiate e dal valore stimato elevato. I cuccioli erano chiusi in gabbie, e il trasporto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Un carico eccezionale, quello intercettato dai carabinieri di Latisana nel pomeriggio di giovedì 16 aprile a Pertegada: un autocarro con targa di un paese comunitario è stato fermato mentre trasportava 19 cuccioli di cani di grossa taglia, di varie razze pregiate per un valore economico stimato.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Stipati nelle gabbie a bordo di un camion: in provincia di Udine sequestrati cuccioli di Caucaso, Corso e altre razze di taglia grandeA Pertegada, frazione del comune di Latisana in provincia di Udine, i Carabinieri hanno sequestrato 19 cuccioli di razze grandi trasportati... Cani di grossa taglia in cabina, ITA Airways pensa al benessere degli animaliNon lasciare per giorni, settimane o mesi il proprio cane è un modo di fare diffuso. Una raccolta di contenuti Cuccioli chiusi in una busta sull’autobus: salvati a Roma, la storia commovente di Nina e dei suoi fratelliniIn una mattinata come tante a Roma, segnata dal traffico intenso e dai ritmi cittadini, un intervento straordinario della Polizia di Stato ha cambiato il destino di otto cuccioli di cane. ilmessaggero.it Otto cuccioli di cane chiusi in una busta di plastica a Monteverde su un bus: salvati dalla poliziaUna dei cuccioli oggi si trova in commissariato con gli agenti che l’hanno salvata, si chiama Nina. La scoperta grazie all’intervento di una passeggera. fanpage.it