Decine di cuccioli chiusi in gabbie | fermato un furgone che trasportava cani di grossa taglia

Da udinetoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, i carabinieri di Latisana hanno intercettato un furgone in transito a Pertegada. L’autocarro, con targa di un paese comunitario, trasportava 19 cuccioli di cani di taglia grande, di diverse razze considerate pregiate e dal valore stimato elevato. I cuccioli erano chiusi in gabbie, e il trasporto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Un carico eccezionale, quello intercettato dai carabinieri di Latisana nel pomeriggio di giovedì 16 aprile a Pertegada: un autocarro con targa di un paese comunitario è stato fermato mentre trasportava 19 cuccioli di cani di grossa taglia, di varie razze pregiate per un valore economico stimato.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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