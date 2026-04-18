Stipati nelle gabbie a bordo di un camion | in provincia di Udine sequestrati cuccioli di Caucaso Corso e altre razze di taglia grande

Nella frazione di Pertegada, in provincia di Udine, i Carabinieri hanno sequestrato 19 cuccioli di razze grandi, tra cui Caucaso e Corso, trasportati illegalmente a bordo di un camion. L'intervento ha portato al ritiro degli animali, trovati stipati nelle gabbie durante un controllo. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all'episodio.

A Pertegada, frazione del comune di Latisana in provincia di Udine, i Carabinieri hanno sequestrato 19 cuccioli di razze grandi trasportati illegalmente. Due denunciati per maltrattamento, falsi documenti e traffico di animali. I cittadini interessati possono fare richiesta di affido.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Traffico illecito di cuccioli sull’autostrada A4: la polizia sequestra 20 cagnolini stipati in un Mercedes proveniente dalla Slovenia. Denunciati due uominiI 20 cuccioli, tutti nati da pochi giorni, erano stipati all'interno di un Mercedes. Undici cuccioli stipati in autobus senza potersi muovere: sanzionati in dueDurante un controllo al valico di Pese la polizia di frontiera ha intercettato gli animali all'interno del vano bagagli, nel mezzo di linea diretto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Orta di Atella, oltre 200 uccelli detenuti in casa: scatta sequestro, denunciata una donna; Orta di Atella, scoperto lager di uccelli in casa: oltre 200 volatili stipati in gabbia; Orta di Atella, zoo degli orrori in un’abitazione: sequestrati oltre 200 uccelli protetti; Orta di Atella scoperto lager di uccelli in casa | oltre 200 volatili stipati in gabbia. Stipati nelle gabbie a bordo di un camion: in provincia di Udine sequestrati cuccioli di Caucaso, Corso e altre razze di taglia grande**Titolo:** Sequestro a Latisana: 19 cuccioli di razze grandi fermati dai Carabinieri per traffico illecito **Riassunto:** A Pertegada, frazione del comune ... fanpage.it Cani e gatti stipati nelle gabbie all'interno di un furgone: 13 cuccioli senza luce né acqua per oltre mille chilometri. Lav: «Cerchiamo adozione del cuore»Gli agenti sono stati guidati dall'istinto e, insospettiti, hanno deciso di procedere al controllo del mezzo con targa bulgara. Un fiuto che ci ha preso in pieno dal momento che i poliziotti hanno ... ilgazzettino.it Cuccioli stipati in gabbia sull’autocarro, scoperto traffico illecito: sequestro a Latisana - Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Gran Bretagna: oltre 250 cani stipati in una casa. "Immagini choc" x.com