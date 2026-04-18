debating nazionali per gli studenti di meta

Da Meta di Sorrento alla capitale, gli studenti del “Virgilio Marone” partecipano alle competizioni nazionali di debating. La scuola della Penisola Sorrentina ha conquistato un posto tra i migliori in Italia, prendendo parte a incontri e sfide che coinvolgono studenti provenienti da diverse regioni. La presenza alle finali nazionali rappresenta un risultato importante per l’istituto, che ogni anno promuove attività di confronto e discussione tra i giovani.

Dalla Penisola Sorrentina alla Capitale. Il “Virgilio Marone”, di Meta di Sorrento, alle Nazionali di Debating. La valente Giornalista Monia Alloggio ha incontrato Esponenti e Studenti del Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane Publio Virgilio Marone. Siamo con la Preside Arpino, la Professoressa Sicignano e gli Studenti per il Torneo della “Disputa”. “Questo progetto è stato eccezionale. Estremamente formativo, emozionante, inclusivo. I nostri ragazzi sono stati eccezionali. Partendo da una frase di Einstein, che ha rivoluzionato il rapporto dell’uomo con la realtà, hanno affrontato una Disputa con un effetto comunicativo notevole. Sono state raccolte competenze e conoscenze.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Britain To Copy Denmark Rules

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